الكاف: تظاهرة لزرع الاعضاء بالمستشفى الجهوي

تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، منذ يوم امس الجمعة واليوم السبت، بالشراكة مع المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء وبالتعاون مع مصالح الشرطة الفنية المحلية، تظاهرة طبية ترمي إلى اجراء عمليات لزرع اعضاء لفائدة المصابين بالقصور الكلوي النهائي، بالمستشفى الجهوي بالكاف







بين رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل"وات" ان ٍأطباء جراحون من الكاف ومن تونس العاصمة، قاموا خلال اليوم الاول من التظاهرة، باجراء عمليات زرع أوردة صناعية لفائدة عدد من المرضى المصابين بالقصور الكلوي النهائي، بصفة مجانية، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى مس ما بين 20 و30 مصابا



واضاف ذات المصدر ان الجزء الثاني من التظاهرة سيخصص للتحسيس الإطار الطبي وشبه الطبي بأهمية التعريف بالبرنامج الوطني للتشجيع على زرع الاعضاء والتبرع بها.



