جائزة Tunisia -e-health-valley- hackathon تؤول الى فريق "لاست اور"

آلت جائزة Tunisia -e-health-valley- hackathon، ضمن فعاليات المنتدى الخامس للصيدلة الى فريق "last hour " ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السبت.





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وتهدف مسابقة "تحدي هاكاتون" الشباب للصحة الرقمية ، والتي أشرفت عليها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، امس الجمعة، بقصر المعارض بالكرم، الى تحفيز الشباب على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مجال البرمجيات والتطبيقات الذكية في قطاع الخدمات الصحية.ويندرج تنظيم هذه التظاهرة ضمن فعاليات المنتدى الخامس للصيدلة على مدى يومي 29 و30 سبتمبر 2022 بقصر المعارض بالكرم تحت شعار :" الصيدلة ، ما بعد الدواء من تنظيم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع جامعة الأقطاب التكنولوجية.ومثلت هذه التظاهرة، بحسب الوزارة، فرصة للإصغاء لتفاعلات مختلف الأطراف المهنية المعنية بقطاع الصناعات الصيدلية وهو ما يمكن من مزيد إثراء ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الصيدلانية في أفق سنة 2027 والمنتظر تفعيله خلال الفترة القريبة القادمة.وأكدت القنجي، ان مصالح الوزارة والاقطاب التكنولوجية حريصة على مرافقة الشباب المبدع والمبتكر، لاسيما وان الثورة الوطنية تكمن في الطاقات الشبابية ، مبرزة ان المشاريع الصغرة والناشئة ستدعم النسيج الصناعي الوطني مستقبلا.واطلعت وزيرة الصناعة، خلال هذا اللقاء، الذي حضره مدير عام الصحة، عبد الرزاق بوزيتة، وكاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة إلى جانب عدد من ممثلي قطاع الصحة والصيدلة وثلة من الإطارات العليا للوزارة، على عروض المشاركين في هذه المسابقة.وزارت القنجي، أجنحة معرض المؤسسات الناشئة الذي انتظم بالمناسبة علما وأن جامعة الأقطاب التكنولوجية ستقوم بعملية الإحاطة والمرافقة لهذه للفئة من المشاريع المجددةيشار الى ان مسابقة التطبيقات الذكية "تحدي هاكاتون" للشباب للصحة الرقمية، قد سجلت مشاركة حوالي 200 صاحب فكرة مشروع مجدد، وتم اختيار 14 مؤسسة ناشئة في هذا المجال قصد إيجاد حلول تقنية وإحداث منصة رقمية تهدف إلى الاعلام مسبقا عن تسجيل نقص في الأدوية خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة لضمان تزويد السوق المحلية بالمنتوجات الصيدلية.