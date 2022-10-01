سليانة: إعطاء إشارة انطلاق تظاهرة أكتوبر الوردي بفضاء تكوين الفتيات المنقطعات عن الدراسة بالروحية

أعطى والي سليانة، وليد العبّاسي، اليوم السبت إشارة انطلاق تظاهرة أكتوبر الوردي، التي تنظمها المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسليانة، بفضاء تكوين الفتيات المنقطعات عن الدراسة بمعتمدية الروحية الذي انطلق اليوم في استقبال 10 فتيات منقطعات عن الدراسة وتكوينهن في مجال الخياطة.

وأكد والي سليانة، في تصريح لـ"وات"، على أهمية هذه التظاهرة في توعية أكبر عدد ممكن من النساء بضرورة التقصي المبكر لسرطان الثدي بإعتبار أن الوقاية خير من العلاج، وفق تعبيره.



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من جانبها، ذكرت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة، عائدة بن نصر، أن المندوبية وفرت 12 آلة خياطة لتعليم الفتيات ليتحصّلن في ما بعد على شهادة تمكنهن من التحصل على قروض من بنك التضامن أو الإنخراط في برنامج رائدات أو التمكين الإقتصادي.وأضافت أن السلط الجهوية والمحلية ومصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحولت اليوم إثر انطلاق التظاهرة لمركب الطفولة بالروحية، الذي يحتوي على وسط طبيعي مستحدث سيقدم يوم الإثنين القادم لاول مرة خدمات مختلفة بما في ذلك الاعاشة لفائدة 60 شخصا من أطفال العائلات محدودة الدخل، خاصة وأن معتمدية الروحية تحتل المرتبة الأولى جهويا في نسبة الفقر والمرتبة الثالثة وطنيا وهي في حاجة لتدخل جميع الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني.يذكر أنّ مشروع فضاء الفتيات المنقطعات عن الدراسة مموّل من طرف وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باعتمادات تقدّر بـ50 ألف دينار وتشرف عليه المندوبية الجهوية للمرأة بسليانة، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الإجتماعية، والوحدة الجهوية لتعليم الكبار، ويوفّر للفتيات المنقطعات عن الدراسة تكوينا بين 3 أشهر وسنتين في مجال الخياطة، وفي مجالات أخرى كالرقمنة والتصرّف في المشاريع الصغرى، ليتحصلن في ما بعد على شهادة تكوين، ويتمكّنّ من إجراء إختبار للحصول على شهادة الكفاءة المهنية يسهل ولوجهن للحياة الاقتصادية.