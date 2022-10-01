اجتماع أندية الرابطة المحترفة الأولى - عودة البطولة نهاية الاسبوع المقبل

انعقد ظهر اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماع برئاسة واصف جليل نائب رئيس الجامعة وبحضور أعضاء من المكتب الجامعي ورئيس الرابطة المحترفة و 15 جمعية من ضمن 15 ناديا معنيا الى حد الآن بالرابطة المحترفة الأولى حسب بلاغ لجامعة كرة القدم.





..



.

.. ...

وغاب عن الاجتماع رئيس الجامعة وديع الجريء المتواجد في الجزائر لحضور اجتماعات الاتحاد الافريقي لكرة القدم- عودة بطولة الرابطة المحترفة الأولى نهاية الاسبوع المقبل- المحافظة على نظام المجموعتين وتتكون كل مجموعة من 8 أندية.- يشارك الهلال الرياضي الشابي ضمن المجموعة الأولى الفردية والتي تتكون من النوادي المتحصلة على المراتب 1-3-5-7-9- 11- و 13 : فريق الملعب التونسي بوصفه وافدا من الرابطة المحترفة الثانية كصاحب المرتبة الأولى .وباعتباره والى حد اليوم يعتبر الهلال الرياضي الشابي هو الفريق عدد 15 وهو ما يبرر حضوره في الاجتماع الذي ضم 15 ناديا ، ينتمي هلال الشابة آليًا الى المجموعة الأولى الفردية .- إثر المقابلتين الفاصلتين اللتين سيقع تنظيمهما وفقا لمقتضيات الفقرة "ج" من الفصل 57 من القوانين الرياضية، يكون الفريق الذي ينتصر في المقابلة الفاصلة الثانية هو الفريق الأخير الذي يقع إدراجه في الرابطة المحترفة الاولى، وبالتالي يكون هو الفريق عدد 16 وعليه سوف ينتمي الى المجموعة الثانية "الزوجية".- استجابت الجامعة لطلب الأندية لإرجاع مرحلة البلاي آوت، وبالتالي سوف ينزل مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية صاحب المرتبة الثامنة من كل مجموعة من مجموعتي الرابطة الاولى، فيما يقع تنظيم مرحلة البلاي آوت بين أصحاب المراتب 5 و6 و7 من كل مجموعة وبالتالي تتكون مرحلة البلاي آوت من 6 فرق، تنزل في أعقابه 2 فرق الى الرابطة المحترفة الثانية.- يحافظ البلاي أوف المتكون من 8 أندية على نفس النظام كما وقع إقراره سابقا.