صدور الأمر المتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمجابهة كوفيد19، في الرائد الرسمي


Publié le Samedi 01 Octobre 2022 - 12:54قراءة: 0 د, 40 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الجمعة، أمر عدد 720 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان من السنة الجارية بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد19.
وتبلغ قيمة القرض، حسب الفصل الأول من الأمر، 20 مليون و900 ألف أورو (1 أورو يساوي 20ر3 دينار).


ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد صادق بتاريخ 17 سبتمبر 2022 على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الطرفين في 13 جوان 2022 يتعلق بتمويل ثان للمساهمة في مجابهة كوفيد19.
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وقد تمت المصادقة على المرسوم عدد 21 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة كوفيد 19".

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