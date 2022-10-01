الاعلان عن قائمة الفائزات في مسابقة باعثات المشاريع لسنة 2022 في دورتها السابعة

تم مساء امس الجمعة الاعلان عن قائمة الفائزات في مسابقة باعثات المشاريع لسنة 2022التي انتظمت في دورتها السابعة في احد النزل بتونس العاصمة ببادرة من مجلة "ماندجر" وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش نومان للحريات





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وآلت الجوائز الى 6 مترشحات لسنة 2022 من ضمن باعثات المشاريع كل في اختصاصها، وفي ما يلي قائمة الفائزات في المسابقة :الفة كيلاني باعثة مشروع Kyto-Prod الحاصلة على جائزة الصناعة والمسندة من طرف Poulina Group Holding (PGH)اشراف بو صباح باعثة مشروع Bellari Atelier الحاصلة على جائزة الثقافة المقدمة من طرف البنك العربي لتونسبسمة بكوش باعثة مشروع Spiruline Spiruvita الحاصلة على جائزة الأعمال الزراعية Agribusiness المقدمة من طرف البنك الوطني الفلاحيايناس حافي باعثة مشروع Arsela Technologies الحاصلة على جائزة تكنولوجيا المعلومات المقدمة من طرف Impact Partnerوفاء بشير باعثة مشروع World Bio Consulting الحاصلة على جائزة الخدمات المقدمة من طرف Mutuelle Assurance de l’Enseignement (MAE)احلام الشرتاني باعثة مشروع IMA Design الحاصلة على جائزة الصناعات التقليدية المقدمة من طرف صندوق الودائع والضماناتو تم بالمناسبة انتخاب الفة الكيلاني كأفضل باعثة مشاريع لسنة 2022وذكرت منظمة المسابقة، سحر المشري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ اهمية اطلاق مثل هذه المبادرات وتشجيع المراة على الابتكار واطلاق المشاريع من اجل تعزيز دينامية الدورة الاقتصادية الوطنيةولفتت في هذا الاطار ، الى ان المسابقة تهدف بالاساس الى دعم البعد الاجتماعي في بعث المبادرات النسائية ، وذلك عبر تشريك كل الولايات والجهات من اجل الانخراط في مثل هذه المسابقات واطلاق المشاريع ، بما يكرس مفهوم التنمية الاجتماعية ، فضلا عن ضمان استدامة هذه المشاريع ، خاصة منها التي تراعي البعد البيئي ومدى حفاظها على المحيطواكدت سحر المشري في هذا السياق ان 120 مترشحة تقدمت لموقع Fet.managers.tn منذ الإعلان عنه خلال شهر نوفمبر 2021، حيث تولت اللجنة اختيار 25 مشروعا اثر دراسة الملفاتواوضحت ان هذا الموقع يهدف بالاساس الى اسناد ودعم النساء باعثات المشاريع من خلال شبكة شركاء، مضيفة ان مجلة Managers تتولى تكوين باعثات المشاريع و الاحاطة بهن في كل ولايات الجمهورية دون استثناء قصد تعزيز التمكين الاقتصادي للمراة دون تمييز او اقصاء للجهات الداخليةجدير بالذكر ان الفائزات في مسابقة باعثات المشاريع لسنة 2022 في دورتها السابعة تحصلن كل منهن على مبلغ قدره 7000 دينار، فضلا عن دعم ومرافقة Redstart شريك جوائز باعثات المشاريع في تونس