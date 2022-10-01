قبلي: وفد تونسي يتعرف على التجربة السعودية في انتاج وترويج التمور خلال زيارة للمملكة

مكنت زيارة اداها الكاتب العام لبلدية قبلي مروقا بممثل عن وزارة التجارة وممثل عن مكتب الدراسات المعني بدراسة انجاز مشروع احداث سوق كبرى للتمور بولاية قبلي، الى سوق البريدة للتمور بمنطقة القسيم من المملكة العربية السعودية، من التعرف على التجربة السعودية في مجال انتاج وترويج التمور.





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واوضح كاتب عام بلدية قبلي حكيم حسين صباح اليوم السبت ل"وات" ان هذه الزيارة الميدانية للوفد التونسي كانت فرصة للالتقاء بعدد من كبار التجار والاداريين المشرفين على سوق البريدة للتمور التي تمثل احدى اكبر اسواق التمور عالميا، وتبادل الافكار التي يمكن الاستفادة منها في مشروع احداث سوق كبرى للتمور بولاية قبليوعبر حسين عن امله في ان تشع السوق التي سيتم احداثها بالجهة على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا الى ان عددا من المستثمرين المنتصبين بسوق البريدة بالمملكة العربية السعودية، ابدوا استعدادا لاجراء زيارات ميدانية لتونس للمساهمة في انجاح المشروعوبين ان مشروع سوق التمور سيساهم في مزيد ترويج التمور التونسية بالاسواق العالمية لتنافس بذلك المصدرين الاخرين في هذا المجال من حيث الكمية، ذلك ان التمور التونسية ورغم احتلالها المرتبة الاولى من حيث العائدات الا انها ليست الاولى من حيث الكميات المصدر الى مختلف الوجهات العالميةواشار حسين الى ان مراحل انجاز مشروع السوق الكبرى للتمور بقبلي انطلقت باعداد الدراسات الاولية التي تقدمت في جزء كبير منها،و ليتم الفروغ منها في ظرف شهرين على اقصى تقدير ولتنطلق اثرها مرحلة الدراسات التفصيلية وتحديد مكونات المشروع تتخللها مرحلة تكوين شركة المشروع التي ستجمع بين المساهمين الخواص والمؤسسات العمومية والتي ستنطلق بدورها في مرحلة الانجاز الفعلي للسوق، علما وان بلدية قبلي قد خصصت مساحة الارض المناسبة لانجاز هذا المشروع.حمد