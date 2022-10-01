والي بنزرت: عمال مصنع "سيكوفريب" يستأنفون العمل بالمؤسسة الأسبوع المقبل


Publié le Samedi 01 Octobre 2022 - 08:23قراءة: 0 د, 53 ث
      
أعلن والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، مساء الجمعة، أنه تم فض الإشكال المعطل لاستئناف عمال مصنع "سيكوفريب" للملابس المستعملة المنتصب بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل لعملهم السابق بالمؤسسة، حيث سيستأنف المصنع العمل الأسبوع المقبل، عقب إتمام المتسوغ لبعض الإجراءات الإدارية والمالية والديوانية.


وأفاد الوالي بأن جلسة عمل مطولة انتظمت مساء يوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة، تحت إشراف الكاتبة العامة للحكومة، سارة رجب، نيابة عن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وضمت وزير الشؤون الاجتماعية وووزيرة المالية، علاوة على ممثل وزارة العدل والمدير العام للديوانة والمديرة العامة للشؤون الاجتماعية ووالي بنزرت، وتم فيها تطارح مختلف الإشكالات العالقة بشأن الوضعين المهني والاجتماعي بالمصنع، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإعادة المصنع للدورة الإنتاجية والعمال لمواقعهم السابقة انطلاقا من الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن دراسة ومتابعة الوضع الاجتماعي والمهني بمصنع "سيكوفريب" بمنزل جميل مثل منذ بداية أزمته، كانت محور العديد من جلسات العمل المحلية والجهوية بإشراف والي الجهة، بمركز الولاية وأيضا على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، لتقريب وجهات النظر، وبحث الحلول العملية لإعادة العمال والمصنع للعمل من جديد.

كما كانت للسلطات الجهوية ببنزرت مبادرات اجتماعية وتضامنية لفائدة العمال بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وغيرها.
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