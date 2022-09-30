فوز عريض للنادي الافريقي على الشرطة الكاميروني 40-23 في مستهل مشواره بالبطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد

فاز النادي الافريقي بنتيجة عريضة على الشرطة الكاميروني 40-23 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول للنسخة الثالثة والاربعين للبطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد.







وفي ما يلي نتائج الجولة الاولى

الجمعة 30 سبتمبر 2022

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المجموعة الاولى

النادي الافريقي - الشرطة الكاميروني 40-23

مولودية الجزائر - راد ستار الايفواري 31-30

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الزمالك المصري معفى





الترتيب

الفريق ن ل

1- النادي الافريقي 3 1

-- مولودية الجزائر 3 1

3- راد ستار 1 1

-- الشرطة الكاميروني 1 1

-- الزمالك المصري 0 0



المجموعة الثانية

الترجي الرياضي - شباب كينشاسا الكونغولي 43-30

عين توتة الجزائري - فلاورز البينيني 24-23



الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الرياضي 3 1

-- عين توتة 3 1

3- فلاورز 1 1

-- شباب كينشاسا 1 1

-- الاهلي المصري 0 0





المجموعة الاولىالنادي الافريقي - الشرطة الكاميروني 40-23مولودية الجزائر - راد ستار الايفواري 31-30الزمالك المصري معفى1- النادي الافريقي 3 1-- مولودية الجزائر 3 13- راد ستار 1 1-- الشرطة الكاميروني 1 1-- الزمالك المصري 0 0الترجي الرياضي - شباب كينشاسا الكونغولي 43-30عين توتة الجزائري - فلاورز البينيني 24-231- الترجي الرياضي 3 1-- عين توتة 3 13- فلاورز 1 1-- شباب كينشاسا 1 1-- الاهلي المصري 0 0