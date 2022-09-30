زغوان: إيداع شخص السجن من أجل قتل الحيوانات المحمية ومسك سلاح ناري بدون رخصة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، اليوم الجمعة، بإيداع شخص أصيل الجهة السجن من أجل قتل الحيوانات المحمية المهدّدة بالانقراض ومسك بندقية صيد بدون رخصة.

وأفاد مصدر أمني، في هذا السياق، بأنه تم أمس الخميس ضبط المتهم وهو بصدد الصيد بواسطة بندقية غير مرخص فيها وعثر لديه على مجموعة من الخراطيش، وفانوس إضاءة، وسكينا متوسطة الحجم، وبدلة صيد تم حجزها.





وأضاف أنّه تم إيقاف الشخص المشار إليه آنفا، وباشرت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان الأبحاث اللازمة في الموضوع، وتحرير محضرين ضدّ المتهم وعرضه على النيابة العمومية التي أذنت بإيداعه السجن من أجل التهم المنسوبة إليه.



