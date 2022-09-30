سباق الصيدلية المركزية: الكندي فابري يفوز بمرحلة قابس-مطماطة-قابس


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 22:45قراءة: 0 د, 29 ث
      
تمكن الدراج الكندي انطوان فابري من انهاء المرحلة الثالثة لسباق الصيدلية المركزية للدراجات الذي يتواصل الى غاية 1 اكتوبر الجاري في المركز الاول بعد ان قطع المسافة بين قابس -مطماطة- قابس والمقدرة ب140 كلم في 3 س و 35 دق و 8 ث.


وحل الجزائري عبد الكريم فركوس في المركز الثاني في حين جاء الدراج الكسيس كارزمال من نادي الصيدلية المركزية بتونس في المرتبة الثالثة حيث حقق كلاهما نفس التوقيت المقدر ب3 س و 35 دق و 8 ث.
وتتواصل غدا السبت المنافسات بإجراء المرحلة الرابعة الفاصلة بين مارث وجربة (حومة السوق) و المقدرة مسافتها ب120 كلم.


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