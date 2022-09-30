بحث مجالات التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمؤسسة الأوروبية للتدريب

مثل بحث مجالات التعاون في قطاع التكوين المهني والشروع في إنجاز "مسار تورينو" في نسخته الجديدة 2022-2024 محور جلسة عمل جمعت، مساء أمس، وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي برئيس وحدة منظومات الأداء والتقييم بالمؤسسة الأوروبية للتدريب هوغ مووسي، ومنسقة برامج التعاون مع تونس بالمؤسسة دوناتيلا دي فودزو.





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ويهدف "مسار تورينو" في نسخته الجديدة إلى إجاز تقييم ذاتي للمنظومة الوطنية للتكوين المهني من أجل إرساء مبدأ التعلم مدى الحياة، وفق ما جاء في بيان نشرته اليوم الجمعة وزارة التشغيل والتكوين المهني.وشدد وزير التشغيل خلال الجلسة على ضرورة اعتماد المصنف الوطني للمهارات كآلية للحوكمة في مجال التكوين المهني بما يساهم في تحسين جودة التكوين المهني ودعم ترسيخ ثقافة المبادرة بمراكز التكوين المهني، مثمنا علاقات التعاون مع المنظمة في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة.من جهتهما، عبر ممثلا المنظمة الأوروبية للتدريب عن استعداد المنظمة لإنجاح برامج التعاون الثنائي ودعم برنامج عمل الوزارة في مجال التكوين المهني والتشغيل.