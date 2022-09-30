18 ترشحا للجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2021

ترشحت للجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2021، بحسب بيان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، 18 جهة من شخصيات ومنظمات ومؤسسات عمومية وخاصة.

وقد اجتمعت، اليوم الجمعة، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى بأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الترشحات المقدمة لنيل هذه الجائزة.





وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الأسرة والثقافة والشؤون الخارجية والداخلية والعدل والمالية والشؤون الدينية، وممثلون عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية لحقوق الطفل والمندوب العام لحماية الطّفولة.

وأكدت وزيرة الأسرة أهمية هذه الجائزة لما تمثله من تشجيع للجهات المعنية بمجال الطفولة والمساهمة في دعم حقوق الطفل وتنمية قدراته وتعزيز مكتسباته.

وتسند الجائزة الوطنية لحقوق الطفل إلى الشخصيّات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تميّزت بأعمال تُسهم في تنمية القدرات الثقافية والابداعية للطفل وتجذّر القيم الحضارية والانسانية لديه.

مع العلم أنه تم حجب الجائزة بعنوان سنة 2020 باعتبار أنه لم يرد على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سوى ترشحين يتيمين.



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وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الأسرة والثقافة والشؤون الخارجية والداخلية والعدل والمالية والشؤون الدينية، وممثلون عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية لحقوق الطفل والمندوب العام لحماية الطّفولة.وأكدت وزيرة الأسرة أهمية هذه الجائزة لما تمثله من تشجيع للجهات المعنية بمجال الطفولة والمساهمة في دعم حقوق الطفل وتنمية قدراته وتعزيز مكتسباته.وتسند الجائزة الوطنية لحقوق الطفل إلى الشخصيّات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تميّزت بأعمال تُسهم في تنمية القدرات الثقافية والابداعية للطفل وتجذّر القيم الحضارية والانسانية لديه.مع العلم أنه تم حجب الجائزة بعنوان سنة 2020 باعتبار أنه لم يرد على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سوى ترشحين يتيمين.