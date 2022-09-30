البطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد - بداية موفقة للترجي الرياضي بالفوز على شباب كينشاسا الكونغولي 43-30

حقق الترجي الرياضي بداية موفقة في النسخة الثالثة والاربعين للبطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد بفوزه على شباب كينشاسا من الكونغو الديمقراطية (43-30) في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة بقاعة الحمامات في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز وفاق عين التوتة الجزائري على نادي فلاورز البنيني (24-23) بقاعة الحمامات.





وضمن المجموعة الاولى، تغلب فريق مولودية الجزائر على راد ستار الايفواري (31-30) بقاعة نابل.



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وفي ما يلي النتائج وبقية البرنامج

الجمعة 30 سبتمبر 2022

المجموعة الاولى

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مولودية الجزائر - راد ستار الايفواري 31-30

الترجي الرياضي - شبابر كينشاسا الكونغولي 43-30

الاهلي المصري معفى



الترتيب المؤقت

الفريق ن ل

1- الترجي الرياضي 3 1

-- مولودية الجزائر 3 1

3- راد ستار 0 1

-- شباب كينشاسا 0 1

-- الاهلي المصري 0 0



المجموعة الثانية

الجمعة 30 سبتمبر 2022

وفاق عين التوتة الجزائري - نادي فلاورز البنيني 24-23

س 19 / النادي الافريقي - الشرطة الكاميروني

الزمالك المصري معفى



الترتيب المؤقت

الفريق ن ل

1- وفاق عين التوتة 3 1

2- فلاورز البنيني 0 1

--النادي الافريقي 0 0

-- الشرطة الكاميروني 0 0

-- الزمالك المصري 0 0





وضمن المجموعة الاولى، تغلب فريق مولودية الجزائر على راد ستار الايفواري (31-30) بقاعة نابل.مولودية الجزائر - راد ستار الايفواري 31-30الترجي الرياضي - شبابر كينشاسا الكونغولي 43-30الاهلي المصري معفى1- الترجي الرياضي 3 1-- مولودية الجزائر 3 13- راد ستار 0 1-- شباب كينشاسا 0 1-- الاهلي المصري 0 0وفاق عين التوتة الجزائري - نادي فلاورز البنيني 24-23س 19 / النادي الافريقي - الشرطة الكاميرونيالزمالك المصري معفى1- وفاق عين التوتة 3 12- فلاورز البنيني 0 1--النادي الافريقي 0 0-- الشرطة الكاميروني 0 0-- الزمالك المصري 0 0