الناطق الرسمي باسم الحكومة : قريبا وفد حكومي رفيع المستوى  في واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي

قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة وزير التكوين المهني و التشغيل نصر الدين النصيبي، انه من المنتظر ان يتحول وفد حكومي رفيع المستوى الى الولايات المتحدة الامريكية خلال الاسبوع القادم للقاء ممثلين عن صندوق النقد الدولي





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وبين اليوم الجمعة، في تصريح اعلامي بالعاصمة على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين "لنكن فاعلين / فاعلات"، ان هذا الوفد يتكون من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وكوادر من إطارات الإدارة التونسية ممثلين عن ال400 اطار العاملين على برنامج الاصلاحات الوطنية.وأبرز النصيبي، أنه من المتوقع أن تكون هناك مستجدات حول الاتفاق النهائي مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي قبل موفى شهر أكتوبر القادموأكد أن هناك حاليا فريق بدار الضيافة بقرطاج بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، بصدد عقد ورشات كامل أيام الأسبوع لوضع التفاصيل الأخيرة حول البرنامج الاقتصادي لتونس.وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، كان قد أعلن عن استعداده لبدء مفاوضات جديدة مع تونس التي تسعى إلى التوصل لاتفاق معه للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022، وذلك بعد أشهر من المناقشات.ويشمل البرنامج الذي سيتم تقديمه لصندوق النقد الدولي ، إصلاحات مالية وجبائية ، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.