بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تاجيل الجولة الافتتاحية الى موعد لاحق

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة انه تقرر تاجيل الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي كانت مقررة اليوم الجمعة وغدا السبت وذلك الى موعد لاحق.





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واضافت الجامعة ان قرار التاجيل جاء بناء على التعليمات الواردة عليها من طرف السلط الأمنيّة بخصوص اِستحالة تأمين مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023 المبرمجة ليومي الجمعة 30 سبتمبر والسبت 1 اكتوبر 2022.واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه تقرّر دعوة رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى لحضور اِجتماع عاجل وذلك غدا السبت على الساعة منتصف النهار بمقر الجامعة.وكانت وزارة الشباب والرياضة قد دعت في وقت سابق اليوم الجمعة الجامعة التونسية لكرة القدم الى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الفورية لمراجعة نظام ورزنامة بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم قبل انطلاق الجولة الافتتاحية للموسم الكروي 2022-2023 بعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي "التاس" بادماج فريق هلال الشابة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى.واوضحت الوزارة في بلاغ لها صدر على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انها "نبهت منذ شهر افريل المنقضي الجامعة التونسية لكرة القدم بضرورة انتظار البت النهائي في القضية المرفوعة من طرف هلال الشابة ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للجامعة قبل انطلاق الموسم الرياضي تلافيا لما تم بلوغه حاليا من تعقيدات ومس من مبدا الشفافية والنزاهة والمساواة في التعامل مع الاندية الرياضية" حسب نص البلاغ.وكان فريق هلال الشابة قد اعلن رفضه لكل القرارات المُتّخذة من طرف المكتب الجامعي لكرة القدم التي تم الاعلان عنها مساء امس في بلاغه بسبب ما اعتبره "خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الجمعيات" مطالبا "بإعادة القرعة من جديد وليس إدراج فريق هلال الشابة ضمن المجموعة الأولى بشكل مُسْقط وبقرار عشوائي لا مُبرّر له ".وافاد هلال الشابة في بلاغه مساء امس بالخصوص انه سيطالب وزارة الشباب والرياضة ب"التدخل العاجل والفوري لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق من خلال فرض إعادة القرعة من جديد وإعادة برمجة "روزنامة" البطولة بشكل يضمن حقوق كل الفرق دون استثناء".كما اعلن انه سيراسل "التاس" و"الفيفا" لإحاطتهما علما بما اعتبرته "اتهامات مُبيّتة واردة ببلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم وتجنّ غير مسبوق يصل إلى درجة التشكيك في قرارات محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا" حسب ما جاء في البلاغ.يذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت مساء امس تنفيذا لقرار محكمة التحكيم الرياضي ادماج هلال الشابة في المجموعة الاولى ضمن الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2022-2023 والمحافظة على موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على أن يتم إجراء المقابلة الأولى لهلال الشابة كمباراة تدارك تلعب مع الفريق المعفى من نفس المجموعة وذلك بتاريخ 12 أكتوبر المقبل.