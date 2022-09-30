قبلي: ترسيم 4 كتاتيب جديدة واعادة فتح جامع الشباك بمنطقة قبلي القديمة (المديرة الجهوية للشؤون الدينية)

افادت المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي عايدة لاغة بانه تم ترسيم 4 كتاتيب جديد من قبل وزارة الشؤون الدينية، ليبلغ العدد الجملي للكتاتيب بولاية قبلي 55، موزعة على اغلب عمادات الولاية واكدت على الدور الذي تلعبه الكتاتيب في تكوين الناشئة في مرحلة ما قبل الدراسة والذي لا يقل وفق تقديرها عن الدور الذي تلعبه رياض الاطفال او اقسام التحضيري بالمدارس الابتدائية







واوضحت لاغة ل"وات" ان الكتاتيب التي تم ترسيمها شملت كتاب جامع فطناسة وكتاب جامع عمر ابن الخطاب بحي عكارش من معتمدية سوق الاحد وكتاب جامع الهداية بمعتمدية الفوار اضافة الى كتاب جامع اولاد يحيى بدوز.



واشارت بالمناسبة الى اعادة فتح جامع "مسجد الشباك" بمنطقة قبلي القديمة بعد ترميمه، في عملية شملت الاسقف والجدران امنتها جمعية صيانة مدينة قبلي القديمة للمحافظة على هذا المعلم التاريخي الذي عانى لسنوات من تدهور في بنيته التحتية، واكدت ان هذا التدخل اعاد الحياة للجامع خاصة وانه تم خلال التدخل الحرص على المحافظة على طابعه المعماري



وفي اطار الاستعدادات لاحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، اشارت المديرة الجهوية للشؤون الدينية انه انطلق منذ مدة عبر عقد سلسلة من اللقاءات مع الائمة الخطباء والاطارات المسجدية لحسن الاعداد للاحتفالات، واشارت الى انه سيتم تنظيم ندوة مولدية باحد الجوامع بمدينة قبلي يوم 5 سبتمبر اضافة الى التنقل الى معتمدية رجيم معتوق الحدودية لمشاركة اهالي المنطقة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.

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واوضحت لاغة ل"وات" ان الكتاتيب التي تم ترسيمها شملت كتاب جامع فطناسة وكتاب جامع عمر ابن الخطاب بحي عكارش من معتمدية سوق الاحد وكتاب جامع الهداية بمعتمدية الفوار اضافة الى كتاب جامع اولاد يحيى بدوز.واشارت بالمناسبة الى اعادة فتح جامع "مسجد الشباك" بمنطقة قبلي القديمة بعد ترميمه، في عملية شملت الاسقف والجدران امنتها جمعية صيانة مدينة قبلي القديمة للمحافظة على هذا المعلم التاريخي الذي عانى لسنوات من تدهور في بنيته التحتية، واكدت ان هذا التدخل اعاد الحياة للجامع خاصة وانه تم خلال التدخل الحرص على المحافظة على طابعه المعماريوفي اطار الاستعدادات لاحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، اشارت المديرة الجهوية للشؤون الدينية انه انطلق منذ مدة عبر عقد سلسلة من اللقاءات مع الائمة الخطباء والاطارات المسجدية لحسن الاعداد للاحتفالات، واشارت الى انه سيتم تنظيم ندوة مولدية باحد الجوامع بمدينة قبلي يوم 5 سبتمبر اضافة الى التنقل الى معتمدية رجيم معتوق الحدودية لمشاركة اهالي المنطقة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.