مبدعون تونسيون في مجالات الأدب والموسيقى والسينما يشاركون غدا السبت في مختلف الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب

(من مبعوثة وات ريم قاسم) - اختارت الهيئة المديرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022 الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس لتتواصل إلى غاية يوم 8 أكتوبر المقبل، عدم الاقتصار على الفكر والأدب، وتوسيع مجال أنشطتها الثقافية المبرمجة لتشمل الموسيقى والسينما والمسرح وغيرها من مجالات الفنون.





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وفي هذا السياق، وضمن الاحتفاء بتونس ضيف شرف الدورة، سيكون الجمهور على موعد مساء غد السبت، في ثالث أيام المعرض، مع أصوات غنائية وطربية تونسية حيث يستضيف المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة، حفلا غنائيا لثلاثي من أجمل الأصوات التونسية، وممن يحظوا بجمهور واسع في الوطن العربي، وهم المطرب صابر الرباعي والفنانة لطيفة والفنانة ألفة بن رمضان.أما داخل الفضاء المخصص لمعرض الكتاب فمن المنتظر أن يقدم الفنان زياد غرسة رفقة مجموعته الموسيقية، ثالث مداخلاته الغنائية في هذه التظاهرة الثقافية، وذلك من خلال وصلات من المالوف التونسي تقام في فضاء جميل يحمل اسم "مسرح تونس الخضراء".وتحضر الممثلة التونسية هند صبري يوم السبت أيضا للمشاركة في ندوة حوارية بعنوان "عائلة الفيل الأزرق: من الورق إلى الشاشة"، يديرها الأستاذ سامي جميل، ويشارك فيها الى جانب هند صبري كل من الممثلين كريم عبد العزيز ونيللي كريم والمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وذلك للحديث عن رواته الفيل الأزرق التي تم تحويلها الى فيلم يحمل العنوان نفسه وشهد نجاحا كبيرا وإقبال المولعين بالفن السابع على قاعات السينما لمشاهدته.وخصص القائمون على برنامج المعرض ندوة حوارية للاحتفاء بالسينما التونسية تحمل عنوان "مالئة عام من السينما التونسية" يحاور فيها الدكتور الهادي خليل ضيفه الناقد والباحث عبد الكريم قابوس ومن المنتظر أن يكتشف جمهور المعرض في هذا الحوار أهم التحولات التي شهدتها السينما التونسية في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية والعراقيل التي واجهها صناع السينما في تونس خلال القرن الماضي قبل أن تصبح على ما هي عليه اليوم.وبخصوص المواعيد الأدبية، ستدير الكاتبة الروائية آمال مختار ندوة حوارية تطرح عدة تساؤلات تتعلق بمدى تسيّد الرواية لبقية الأجناس الأدبية الأخرى، وبالمقومات التي بوأتها هذه المكانة في المشهد الأدبي. ويشارك في الندوة الكاتبة التونسية حنان جنان والكاتب التونسي محمد فطومي الى جانب الكاتبة اللبنانية سونيا بوماد، وذلك بفضاء "مسرح قرطاج" بالمعرض.أما الكاتب والروائي التونسي شكري المبخوت فيحل اليوم الجمعة ضيفا على معرض الرياض ليتولى توقيع كتابه الجديد "متحف الأدب : الأدب والتاريخ والهوية" الصادر حديثا عن دار مسكلياني، فيما يشارك مساء غد السبت في ندوة حوارية بعنوان "تسلط المكان على الرواية العربية : كيف يؤثر المكان على حرية الكاتب في كتابته، والقارئ في تلقيه؟". ويشارك في الندوة كل من الكاتب السوداني منصور الصويم والكاتبة الروائية والشاعرة العمانية بشرى خلفان. ويدير هذا اللقاء الذي سيقام في فضاء "مسرح القيروان" الكاتب السعودي عبد الله الحواس.