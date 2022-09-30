وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق البوابة الالكترونية للخدمات القنصلية


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 10:06قراءة: 0 د, 32 ث
      
أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، البوابة الإلكترونية للخدمات القنصلية، وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة للرقمنة وتطوير خدمات الحوكمة الإلكترونية.
 

وأوضحت وزارة تكنولوجيات الاتصال، في بلاغ لها، الجمعة، ان هذه البوابة ستمكن ضباط الحالة المدنية بالتمثيليات بالخارج من النفاذ المؤمن إلى السجل الوطني للحالة المدنية عن بعد باستخدام المنظومة الوطنية للترابط البيني كما ستساهم في تبسيط وتسريع الخدمات الإدارية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
 
وجرى اطلاق هذه البوابة، امس الخميس بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، والسفيرة فوق العادة والمفوضة للجمهورية التونسية لدى رومانيا، رجاء الجهيناوي بن علي.
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وانجز هذا المشروع بالتنسيق بين وزارات تكنولوجيات الاتصال والداخلية (إدارة الشؤون المحلية) والشؤون الخارجية فيما تولى المركز الوطني للإعلامية تطوير وتركيز البوابة وتأمين ربط القنصليات.

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