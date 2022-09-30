رئيس معهد الشارقة للتراث في لقاء مع "وات" : نعمل على إصدار كتاب ضخم يضم كامل حكايات عبد العزيز العروي

أجرت الحوار ريم قاسم - كشف الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث أن المعهد يعمل حاليا على طبع كتاب ضخم يحتوي على كل قصص الحكواتي التونسي الراحل عبد العزيز العروي، وذلك بعد أن تم الحصول على حقوق النشر من الجانب التونسي. وقال إن هذا الإصدار سيكون موجودا في تونس والإمارات وفي كل معارض الكتب العربية ومراكز البحث والجامعات.





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وتحدث المسلّم وهو شاعر وباحث في لقاء مقتضب مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عن مشاريع مشتركة تجمع معهد الشارقة للتراث بالمعهد الوطني للتراث من ذلك الاستعانة بخبرة كفاءات تونسية في مجال التراث المادي. ولم يستبعد إمكانية تقديم ملف مشترك للحفاظ على "حكايات البحر" كتراث عالمي إنساني.اخترتم "حكايات البحر" محورا أساسيا للدورة 22 للملتقى الدولي للراوي(23/21سبتمبر)، وتمثل هذه الحكايات تراثا مشتركا بين عديد البلدان، هل فكرتم كمعهد الشارقة للتراث في تقديم ملف مشترك لليونسكو للحفاظ على هذا التراث كتراث إنساني ؟والله لا (يجيب ضاحكا ...) هذه فكرة جديدة الآن. ممكن نعم. فالبحر فيه أشياء كثيرة وحاليا هو محور اهتمام قسم من الدراسات والبحوث وتحديدا قسم التراث المغمور بالمياه وتونس تشتغل عليه.من المفروض لو نفكر في هذا الموضوع نعدّ ملفا للتراث غير المادي ولكن الفكرة قابلة للتنفيذ في الحقيقة.أصبح معهد الشارقة للتراث، مركزا من الفئة الثانية لبناء القدرات تحت رعاية اليونسكو، كيف يمكن لبقية البلدان العربية أن تستفيد من هذا التصنيف ؟نحن بدأنا أول ورشة لإعداد خبراء في التراث والآن ننسق مع اللجان الوطنية واليونسكو. فحسب قوانين اليونسكو لا يسمح للدولة بالترشيح المباشر بل يجب أن يقبل ترشح المتدرب أي الخبير من اليونسكو. ونحن منفتحون على برامج خاصة حتى مع غير اليونسكو لإعداد خبراء في مجال التراث.اخترتم العام الماضي تكريم التونسي الراحل عبد العزيز العروي واعتباره شخصية محورية للدورة الحادية والعشرين، فإلى جانب الاحتفاء بالعروي خلال أيام الملتقى، ماذا بعد ؟ فيما يتمثل الاحتفاء بهذا المبدع المتفرّد؟الآن نحن نطبع أكبر كتاب يضم قصص العروي في تونس وقريبا سيصدر في كتاب وأخذنا التصريحات اللازمة وحقوق النشر من تونس. فالعروي قدم القصص بشكل شفهي والآن ستصدر حكاياته في كتاب كبير سيكون موجودا في كل معارض الكتب العربية ومراكز البحث والجامعات في الإمارات وتونس، فوفق الاتفاق القائم بيننا وبين معهد التراث في تونس، فأي شيء يصدر في الشارقة نرسل نسخا منه إلى تونس.خلال زيارتكم الأخيرة إلى تونس في شهر ماي الفارط ولقائكم مع وزيرة الشؤون الثقافية، اتفقتم على تعزيز العلاقات بين المعهد الوطني للتراث ومعهد الشارقة للتراث، عمليا ماهي أبرز المشاريع التي قد ترى النور في الأيام أو الأشهر المقبلة ؟عمليا بدأنا. فأحد المهندسين المهمين في معهد التراث بتونس، انتقل للعمل في معهد الشارقة. الآن لدينا مهندسان من تونس. سنعمل على التراث المادي وعلى موضوع المقرنصات والزخارف وغيرها من الأشياء التي تخص التراث المادي والمعروف بها معهد التراث في تونس.تم في تونس إطلاق مركز إقليمي للتراث المغمور بالمياه، ماهي مساهمة معهد الشارقة للتراث في هذا المركز ؟في الحقيقة بخصوص هذا الجانب هناك هيئة الشارقة للآثار هي المعنية. نحن نعمل على التراث المادي وغير المادي ولكن ليس البحر فهذا الأمر من مشمولات هيئة الآثار.