هلال الشابة يرفض ما جاء في بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم بعد قرار اعادة ادماج الجمعية في الرابطة المحترفة الاولى


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 08:09قراءة: 0 د, 59 ث
      
اعلنت جمعية هلال الشابة رفض كل القرارات المُتّخذة من طرف المكتب الجامعي لكرة القدم التي اعلنها مساء امس في بلاغه بسبب ما اعتبرته " خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الجمعيات يقتضي إعادة القرعة من جديد وليس إدراج فريق هلال الشابة ضمن المجموعة الأولى بشكل مُسْقط وبقرار عشوائي لا مُبرّر له ".


وافادت جمعية الهلال الشابي في بلاغها مساء امس بالخصوص انها ستطالب وزارة الشباب والرياضة، ب"التدخل العاجل والفوري لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق من خلال فرض إعادة القرعة من جديد وإعادة برمجة "روزنامة" البطولة بشكل يضمن حقوق كل الفرق دون استثناء"

كما اعلنت انها سُتراسل محكمة التحكيم الرياضي "التاس" و"الفيفا" لإحاطتهما علما بما اعتبرته "اتهامات مُبيّتة، واردة ببلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم، وتجنّ غير مسبوق يصل إلى درجة التشكيك في قرارات محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا" حسب ما جاء في البلاغ
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ويذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت مساء امس تنفيذا لقرارا محكمة التحكيم الرياضي عن إدماج هلال الشابة في المجموعة الاولى ضمن الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2022-2023 و المحافظة على موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على أن يتم إجراء المقابلة الأولى لهلال الشابة كمباراة تدارك تلعب مع الفريق المعفى من نفس المجموعة وذلك بتاريخ 12 أكتوبر المقبل

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