رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول تأهيل "الSotutour"


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 06:45قراءة: 0 د, 31 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بعد ظهر الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في تأهيل "الشركة التونسية لسياحة الشباب" (Sotutour).


وقدم وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، خلال الجلسة، عرضا حول وضعية الشركة التونسية لسياحة الشباب، وأهم المصاعب التي تواجهها على المستويين المالي والاجتماعي.

ودعت رئيسة الحكومة، في هذا الصدد، إلى إعادة هيكلة هذه الشركة، والبحث عن مصادر جديدة لتمويلها، وفق ما جاء في بلاغ نشرته مصالح الإعلام بالقصبة ليل الخميس.
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كما أكدت نجلاء بودن "ضرورة التفكير في كيفية إدراج الشركة ضمن مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمحافظة على البعد الاجتماعي الذي يطبعها، بما يضمن توفير إطار أمثل لسياحة الشباب".

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