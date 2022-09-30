توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات و الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 08:47قراءة: 0 د, 51 ث
      
تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بحضور المديرة العامة للوكالة فريحان بوصفارة ورئيس المعهد الطيب البياحي. .


ويتزامن توقيع هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مع تنظيم الأسبوع الوطني للتشغيل من 26 إلى 30 سبتمبر 20220 وفي الاطار العمل على إرساء شراكة فعلية بين القطاع العام والخاص والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني والاستجابة لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات

وتهدف الاتفاقية وفق نص البلاغ الى ضبط إطار عمل مشترك بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات من أجل دعم وتطوير التعاون بين منظومة الوكالة والمبادرة الخاصّة، والمحيط الاقتصادي والاجتماعي لتحسين التشغيلية والرفع من نسبة التأطير والقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.
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وتشمل مجالات الشراكة:
-التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات الميدانية ذات الصلة بواقع سوق الشغل.
-تطوير شبكة التواصل مع المؤسسات الاقتصادية المنخرطة والمنضوية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والعمل على تلبية حاجياتها من الموارد البشرية،
-دعم تشغيلية الباحثين عن شغل في مجال العمل المؤجر والمبادرة الخاصة،
وتحيين المدوّنة التونسية للمهن والكفاءات وفقا لمتطلّبات المحيط الاقتصادي.

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