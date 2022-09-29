القصرين : فتح بحث للتحقيق في ملابسات حادثة اختناق 21 تلميذا بالمعهد الثانوي 2 مارس


Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 - 21:42قراءة: 0 د, 24 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الخميس، بفتح بحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة، للتحقيق في ملابسات حادثة تعرض 21 تلميذا إلى الاختناق، جراء مادة سامة تسربت من قارورة كانت بحوزة تلميذة.


وقد تم نقل التلاميذ، وهم ينتمون إلى المعهد الثانوي 2 مارس بالقصرين المدينة، إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، وفق المدير الجهوي للصحة الدكتور عبد الغني الشعباني.

وذكر الشعباني في تصريح إعلامي أن عددا من التلاميذ غادروا المستشفى، فيما لا يزال آخرون تحت المراقبة الطبية.
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لطيفة

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