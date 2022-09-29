نجدة وإنقاذ 25 شخصا من جنسيات إفريقية في عرض البحر خلال عملية هجرة غير نظامية


Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 - 20:33قراءة: 0 د, 33 ث
      
أنجدت الوحدات العائمة للمنطقة البحرية للحرس البحري بالمنستير ودورية للمركز البحري بالمنستير، اليوم الخميس، 25 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، من بينهم 6 نساء، وأنقذتهم من الهلاك، إذ كان مركبهم بصدد الغرق خلال عملية هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل سوسة في اتجاه إيطاليا، وفق ما نشرته النقابة الأساسية للمنطقة البحرية في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وأوضح ذات المصدر الأمني أنّ وحدات الحرس البحري بالمنستير تلقت اليوم طلب نجدة من قبل هذه المجموعة من الأشخاص، ولم تكن لديها معلومات بشأن مكانهم أو موقعهم، غير أنّها قامت بعمليات تمشيط واسعة في عرض البحر مما مكن من العثور على مركبهم في وقت وجيز وإدخالهم إلى مقر مركز الحرس البحري بالمنستير.

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