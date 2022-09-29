تطاوين: بلدية تطاوين تجهّز المباني التابعة لها بلوحات للطاقة الشمسية وتنجح في إنتاج كامل حاجياتها من الكهرباء

انطلقت بلدية تطاوين في تنفيذ برنامج طموح ومتواصل للتحكم في الطاقة، حيث جهزت مقرها الرئيسي وسوق الجملة والمستودع البلدي بعدّة لوحات للطاقة الشمسية مكّنتها من انتاج حاجيات كل هذه المواقع التابعة لها من الطاقة الكهربائية واصبحت في مرحلة صفر استهلاك بعد ان كانت تتحمّل مصاريف مرتفعة.







وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للبلدية، منير الطويل، في تصريح لـ"وات"، إن هذا التمشي ثابت ويندرج في إطار سعي البلدية عبر كل الوسائل للتقليص من مصاريف الطاقة، فإلى جانب تجهيز مقراتها الرئيسية بالطاقة الشمسية اقتنت البلدية بالتعاون مع جمعية "تحالف المدن" 50 فانوسا مقتصدا للطاقة (لاد) وركزتها في مفترق غمراسن بالحي الاداري، وبالمنتزه العائلي جنوب المدينة، على ان تواصل في اعتماد هذا الصنف من الفوانيس المقتصدة في مشاريعها المستقبلية.



وافاد الطويل بان البلدية اطلقت دراسة فنية شاملة للتدقيق الطاقي ينتظر ان تنتهي قبل نهاية العام الجاري، لتعمل على ضوئها على مزيد الاقتصاد في الطاقة ولا سيما في مجال التنوير العمومي الذي يمتص من ميزانية البلدية سنويا اكثر من مليون دينار، فضلا عما يتطلبه المخطط الاستثماري في المناطق المضافة لبلدية تطاوين والتي تغطي كافة المناطق الريفية التابعة لمعتمدية تطاوين الشمالية.



