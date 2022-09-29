سفير تونس لدى المملكة العربية السعودية لـوات : قريبا الإعلان عن برنامج تنفيذي في المجال الثقافي بين تونس والسعودية يغطي الثلاث سنوات المقبلة

(من مبعوثة "وات" ريم قاسم ) - أكّد سفير الجمهورية التونسية بالرياض ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي هشام الفوراتي أن حلول تونس ضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب من شأنه أن يساهم في تعزيز الديبلوماسية الثقافية. وقال في تصريح لمبعوثة وكالة تونس إفريقيا لأنباء إلى الرياض إن الاتصالات جارية حاليا بين وزارة الشؤون الثقافية ونظيرتها في المملكة العربية السعودية للتنسيق من أجل إعداد برنامج تنفيذي يغطي الثلاث سنوات المقبلة بناء على اتفاقية تعاون ستدخل حيز التنفيذ قريبا.





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وأوضح السفير التونسي أن هذه الاتفاقية تضم كل ما يتعلق بالجانب الثقافي بمختلف مكوناته الفكرية والحضارية والثقافية والفنية من مسرح وسينما وغيرها من مجالات التعاون الثقافي، مشيرا إلى أن البعثة الديبلوماسية بالسعودية تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الثقافية على متابعة تنفيذ وإنجاح هذا البرنامج في إطار تعزيز الديبلوماسية الثقافية.وفي هذا الإطار أيضا يندرج حلول المملكة العربية السعودية ضيف شرف أيام قرطاج السينمائية التي ستقام موفى الشهر المقبل.وتوجه سفير تونس بالمناسبة بالشكر للمملكة العربية السعودية لاستضافتها تونس واختيارها ضيف شرف دورة العام الحالي التي تقام من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022 معتبرا أن هذا الاختيار يؤكد مجددا أهمية الثقافة في تونس وأهمية الكتب والكتاب والمبدعين التونسيين.وأشار إلى أن أهمية هذا الحضور التونسي تتجلى لا فقط من خلال حلول تونس ضيف شرف بل أيضا من خلال التطور الذي تم تسجيله من حيث عدد دور النشر المشاركة هذا العام حيث تشارك 16 دار نشر تونسية مقارنة 11 دار نشر العام الماضي علما أن هذا العدد لم يكن يتجاوز 3 دور نشر على أقصى تقدير في السنوات الفارطة، وفق تأكيده.وتحدث في تصريحه لوات عن أهمية البعد الثقافي التونسي وما توليه بلادنا من مكانة كبيرة للثقافة، مشيرا في هذا السياق إلى أن شريحة كبيرة من الجالية التونسية المقيمة بالسعودية تنتمي إلى سلك التعليم لافتا إلى أن الأساتذة الجامعين التونسيين يدرسون بمختلف المؤسسات الجامعية بالمملكة العربية السعودية. كما أشار الى حضور عديد الطلبة التونسيين الذين يدرسون اختصاصات متعددة بمختلف الجامعات. وأكد على أن الأساتذة التونسيين يمثلون مصدر فخر واعتزاز لكفاءتهم المشهود بها من قبل الطلبة والمسؤولين في المملكة العربية السعودية.وأعرب عن ثقته في أن يشهد الجناح التونسي في معرض الرياض إقبالا كبيرا في اليومين القادمين من قبل الطلبة بالخصوص سيما وان افتتاح المعرض يتزامن مع حلول نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت).