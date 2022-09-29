المعلمون النواب يطالبون في تجمع وطني بالعاصمة بتسوية نهائية لملفهم

شهد شارع 9 افريل بتونس على مستوى مقر وزارة التربية، اليوم الخميس، تجمعا حاشدا للمعلمين النواب القادمين من كل ولايات الجمهورية، للتعبير عن تمسكهم بحقهم في التشغيل بعيدا عن الاليات الهشة، ولمطالبة سلطة الاشراف بالإيفاء بتعهداتها من اجل تسوية نهائية لملفهم.





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ورفع المحتجون المتجمعون، وسط تركيز حزام لعربات الشرطة بين شارع باب البنات ومحيط وزارة التربية، اين ترابط وحدات أمنية من مختلف الاسلاك، عديد الشعارات، على غرار "طبق القانون، المعلمون النواب ينتفضون"و"لن نحيد لن نحيد رتبتي او التصعيد"، و"الانتداب حق مش مزية" و"طبق القانون، لا لصفة عون تدريس" و"انتدابي احقية مش سرقة مش مزية"...وطالب مشاركون في التحرك الوطني في تصريحات لموفدة (وات)، سلطة الاشراف بانتداب نواب دفعة 22 بصفة استاذ مدارس ابتدائية متربص، وتطبيق ما نشر بالرائد الرسمي، مشددين على رفضهم لصفة عون مكلف بالتدريس.وأعربوا عن استيائهم مما وصفوه بالاستخفاف والتجاهل الكلي لملفهم من طرف وزارة التربية وعدم ايفاء سلطة الاشراف بتعهداتها من اجل تسوية نهائية لهذا الملف.وقال المنسق الوطني لتحرك المعلمين النواب، حسين المرزوقي في تصريح ل(وات) ان احتجاج اليوم جاء في اطار تلبية نداء الجامعة العامة للتعليم الاساسي التي تنفذ اعتصاما منذ ثلاثة أيام بوزارة التربية، للمطالبة بتسوية شاملة لملف المعلمين النواب وانتداب جميع اصناف المعلمين النواب وترسيم الاعوان الوقتيين من دفعة 18 الى 21 وايجاد صيغة لانتداب النواب خارج الاتفاقية ورفع المظلمة عن المعلمين النواب في رتبة أ 3.وطالب سلطة الاشراف ورئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية، قيس سعيد بالتفاعل الايجابي مع الملف وعرض المسالة على طاولة المفاوضات، سيما وان هذه السنة هي "سنة المربي" بما يستدعي حلحلة الملف والتوصل الى تسوية نهائية لهذه "الوضعية المتردية"، وفق قوله.ومن جانبه، قال كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بالكبارية، الكافي بن منصور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان التحرك الوطني اليوم حضره جميع اصناف المعلمين النواب من المتعاقدين الذين تشملهم اتفاقية ماي 2018 وخريجي علوم التربية ومتعاقدين خارج الاتفاقية واصحاب الشهائد الوطنية خارج نظام "امد" والاعوان الوقتيين المطالبين بالترسيم، حيث لم تتم تسوية وضعياتهم الى حد اللحظة ويناضلون اليوم من اجل الحصول على حقوقهم وبالتالي ضمان مستقبلهم.واستنكر في هذا السياق عدم فتح باب التفاوض حتى الان، مفيدا انه سيتم عقد لقاء جهات بين الكتاب العامين والجامعة العامة للتعليم الأساسي لتدارس "الخطوة النضالية القادمة في ظل التجاهل الكلي للملف".