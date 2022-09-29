بنزرت: الكشف عن شبكة اجرامية لترويج المواد المخدرة في محيط عدد من المؤسسات التربوية بتينجة

تمكنت المصالح الامنية المشتركة التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، من الكشف عن شبكة اجرامية لترويج المواد المخدرة في محيط عدد من المؤسسات التربوية بمنطقة تينجة، بحسب ما افاد به مراسل وات مصدر امني مسؤول.







واوضح المصدر ذاته ان المصالح الامنية بمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة تمكنت، اثر عمل استعلاماتي، من رصد قيام احد الاشخاص بترويج مواد مخدرة في محيط بعض المعاهد والمدارس بمنطقة تينجة، فتم عقب استيفاء الاجراءات القانونية الواجبة، نصب كمين محكم للمتهم ومداهمته بمقر سكناه، اين تم القاء القبض عليه وحجز كميات من مخدر القنب الهندي ومبالغ مالية هامة، علاوة على جهازي اتصالات كان يستغلهما رفقة شركائه في نشاطه الاجرامي.



واضاف المصدر الامني المسؤول انه تم الاحتفاظ بالمعني في انتظار استكمال بقية الابحاث والتحريات بشان الواقعة وكشف بقية اطرافها واطوارها الخفية.



