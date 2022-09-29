سباق الصيدلية المركزية - المرحلة الثانية - فوز التونسي عبد العزيز دلالي

فاز الدراجي التونسي عبد العزيز الدلالي ( الصيدلية المركزية) بالمرحلة الثانية من سباق الصيدلية المركزية التونسية للدراجات الذي انطلق امس و يتواصل الى غاية 1 اكتوبر القادم بتونس.

وشارك في هذه المرحلة الاولى 45 متسابقا



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وسجل التونسي الدلالي وقتا ب3س و18د و55 ثانية في المرحلة التي امتدت على حوالي 130 كلم بين الكاف والقصرين متقدما على السعودي خليفة يحي والليبي علاء حمودة ( نفس الوقت) .وكان الكندي بول بلان باك فاز مساء امس الاربعاء بالمرحلة الاولى بين العاصمة و مدينة الكاف .وقطع الدراج الكندي المسافة امس بين العاصمة و الكاف و المقدرة ب150 كلم في 4 ساعات و 19 دق و 6 ثوان فيما حل التونسي اسامة كبير في المركز الثاني قاطعا المسافة في 4 ساعات و 21 دق و جاء الجزائري امين محمد مهدي في المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 4 ساعات و 21 دق و 15 ثانية.