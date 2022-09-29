المهدية: حجز 352 قطعة نقدية ذات قيمة أثرية وقطعتين من الألماس

تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر استغلال معلومة واردة على مكتب الاستعلامات، من ضبط قطع نقدية ذات قيمة أثرية من معدن الفضة والنحاس قدرت ب349 قطعة نقدية فضية و3 قطع نقدية من معدن النحاس إضافة إلى قطعتين من مادة الألماس بوزن 277 غراما

وأفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ صدر عنها اليوم الخميس ، أن عملية ضبط هذه القطع ، كانت على إثر مداهمة محل تابع لأحد الأشخاص الناشطين في مجال تجارة المصوغ بالمهدية ولم يكن يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها .





وقد تبين إثر القيام بالاختبارات اللازمة على القطع النقدية أنها ذات قيمة أثرية وتم تحرير محضر حجز في الغرض







