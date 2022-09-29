الرابطة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الاولى


Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 - 15:27 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة السبت القادمين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر
الجمعة 30 سبتمبر 2022

المجموعة الثانية :
في باجة
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري اسامة بن اسحاق
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في احمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان نضال للطيف
في بن قردان
اتحاد بنقردان - اولمبيك سيدي بوزيد وليد الجريدي
النادي الافريقي معفى


المجموعة الاولى :
في حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي الصادق السالمي
في باردو الهادي النيفر
الملعب التونسي - امل حمام سوسة اشرف الرجاتي
في حمام سوسة
النجم الساحلي - اتحاد تطاوين حسام بولعراس
النادي البنزرتي معفى



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