الرابطة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الاولى

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة السبت القادمين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر

الجمعة 30 سبتمبر 2022





المجموعة الثانية :

في باجة

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري اسامة بن اسحاق

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في احمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان نضال للطيف

في بن قردان

اتحاد بنقردان - اولمبيك سيدي بوزيد وليد الجريدي

النادي الافريقي معفى





المجموعة الاولى :

في حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي الصادق السالمي

في باردو الهادي النيفر

الملعب التونسي - امل حمام سوسة اشرف الرجاتي

في حمام سوسة

النجم الساحلي - اتحاد تطاوين حسام بولعراس

النادي البنزرتي معفى







المجموعة الثانية :في باجةالاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري اسامة بن اسحاقفي احمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش - مستقبل سليمان نضال للطيففي بن قرداناتحاد بنقردان - اولمبيك سيدي بوزيد وليد الجريديالنادي الافريقي معفىفي حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - النادي الصفاقسي الصادق السالميفي باردو الهادي النيفرالملعب التونسي - امل حمام سوسة اشرف الرجاتيفي حمام سوسةالنجم الساحلي - اتحاد تطاوين حسام بولعراسالنادي البنزرتي معفى