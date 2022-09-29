مسرحية "تائهون" لنزار السعيدي تفتتح الدورة الثالثة لتظاهرة "الخروج إلى المسرح"

رُفع الستار ليلة الاربعاء على فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة "الخروج إلى المسرح" التي تتواصل إلى يوم 3 أكتوبر القادم تحت شعار "الخروج إلى المسرح... الخروج إلى الحياة...". وسجل حفل الافتتاح الذي أقيم بمسرح الجهات حضور جمهور عريض من المسرحيين وعشاق الفن الرابع.





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وألقت مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكدت فيها على أن هذه التظاهرة المسرحية تتجاوز بعدها الفني وتعيد الى أذهان من وقفوا قبل ثلاث سنوات في ساحة المسارح بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي وفي ظرف وبائي داهم البشرية، شعور الانتصار على الخوفوقالت جميلة الشيحي "هي لحظات ثمينة من الذاكرة تفرض رمزية "الخروج الى المسرح" .. يدق القلب اليوم من جديد على الركح ويحتفي قطب المسرح والفنون الركحية في افتتاح موسمه الثقافي بدورة ثالثة من " الخروج إلى المسرح".وأعلنت في ختام كلمتها عن تكريم هذه الدورة للفنان المسرحي القدير محمد قريع خلال سهرة الاختتام يوم 3 أكتوبر.وتابع الجمهور خلال اليوم الافتتاحي مسرحية "تائهون" (Dark side)، إنتاج شركة فنار (قفصة) عن دراماتورجيا الدكتور عبد الحليم المسعودي، نص وإخراج نزار السعيدي وأداء تماضر الزرلي وانتصار عويساوي وجمال ساسي ورمزي عزيز ومحمد شعبان وصادق الطرابلسي وعلي بن سعيد.وتدور أحداث المسرحية حول قصة فتاة مراهقة تقتل والدتها وتنكل بجثتها ثم تهرب وتحّول فعلتها الى مادة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إرسالها لفيديوهات وارساليات عبر الشبكات الاجتماعية، فتتخطى هذه الفاجعة جغرافيتها المحلية وتصبح محل اهتمام العالم والمجتمع الدولي فتتحرك جميع المؤسسات الاجتماعية لتفكيك وفهم ما يحصل. و"تائهون" هي سفر في شخصيات مشوهة في انكساراتها ومقاومتها للمستجدات.وحاول مخرج المسرحية نزار السعيدي تسليط الضوء على ظاهرة انتشار الجريمة في تونس التي أصبح فيها القتل أمرا عاديا، كاشفا عن تلاشي القيم و المبادئ وانعدام الإنسانية ومبرزا حالة التّيه التي يعيشها هذا الجيل في اللغة والأفكار واللباس نتيجة تراكمات منذ الاستقلال وصولا إلى الحاضر، وفق أحداث المسرحية، فالكل تائه والكل مساهم في هذا التّيه العائلة والمنظومة التربوية والأمنية والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني.ويسدل الستار على هذه الدورة بعرض مسرحية "شريدة" وهي من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وإخراج حسام الغريبي.