سيدي بوزيد: ايقاف 6 أشخاص بسيدي علي بن عون من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتنقيب على الآثار


Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 - 18:43 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومركز الأمن العمومي بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، من ايقاف 6 أشخاص من بينهم 3 أعوان أمن وطني بمنطقة "الساهلة" المحاذية لجبل الزيتون، كانوا على متن سيارتين وبحوزتهم معدات متطورة تستغل في التنقيب على الكنوز والآثار، وفق ما أفادت به مصادر أمنية صحفية "وات"


واثر مراجعة النيابة العمومية بسيدي بوزيد في الموضوع، أذنت بالاحتفاظ ب5 أشخاص (من بينهم أعوان الأمن) وتقديم شخص نظرا لحالته الصحية ومباشرة محضر من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتنقيب على الآثار وحجز جميع المعدات.

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