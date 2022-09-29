انس جابر تواجه البريطانية إيما رادوكانو في بطولة مبادلة العالمية بأبو ظبي

وضعت القرعة لاعبة التنس التونسية أنس جابر في مواجهة البريطانية ايما رادكانو في مستهل مشاركتها في بطولة مبادلة العالمية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي في ديسمبر المقبل





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وكانت أنس جابر, المصنفة الثانية عالميا وأول لاعبة عربية تصل إلى إحدى نهائيات البطولات الكبرى, خاضت في سبتمبر الجاري نهائي بطولة أمريكا المفتوحة بعد وصولها لنهائي بطولة ويمبلدون قبل شهرين.وتواجه أنس (28 عاما), اللاعبة رقم واحد في بريطانيا, إيما رادوكانو, ضمن فعاليات اليوم الأول من موعد أبو ظبي في 16 ديسمبر المقبل.وكانت أُنس جابر شاركت العام الماضي في المنافسات السنوية لبطولة مبادلة العالمية للتنس في مدينة زايد الرياضية وفازت بلقبها.