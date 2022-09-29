وزيرة التجارة تؤكد استرجاع نسق تزويد الأسواق بالمواد الأساسية التي شهدت اضطرابات

أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، في تصريح صحفي، الخميس، استرجاع النسق العادي لتزويد الأسواق بالحليب والدواجن مشيرة إلى العمل على توفير السكر والزيت النباتي المدعم في القريب العاجل.





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وأوضحت الرابحي، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي "أيام صاحبات الأعمال التونسيات والكوميسا"، الذي تحتضنه تونس يومي 29 و30 سبتمبر 2022، ان الوزارة تعمل على تغطية كلفة إنتاج المزودين وتوفير هذه المواد الأساسيّة بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك نافية وجود أي نية لرفع الدعم عن هذه المواد ضمانا للسلم الاجتماعيوشدّدت على ان الوزارة تعمل على وضع برنامج جديد لتوجيه الدعم الى مستحقيه من خلال دعم المداخيل عوضا عن دعم الأسعار.وأشارت إلى ان الأسواق ستزود، قريبا بالزيت النباتي المدعم مضيفة ان 9 أطنان من الزيت النباتي التي تلقتها تونس هي في مرحلة التحليل على مستوى المخابر.وابرزت الوزيرة في ما يهم مادة السكر ان نقص هذه المادة في السوق يفسر بتاخر بعض مزودي تونس من الخارج في تامين 22 الف طن من السكر مشددة على ان الوزارة تمكنت من توفير الكميات المطلوبة لتغطية حاجيات السوق إلى موفى السنة الحالية، دون ان توضح حجم هذه الكمية.وأفادت الرابحي في ما يهم الحليب ان الوزارة ستساعد المنتجين على تغطية كلفة الأعلاف وتوفير هذه المادة بأسعار مناسبة للمواطن لتلافي النقص الحاصل في هذه المادة.ولفتت إلى ان ارتفاع الأسعار العالمية وتأزم الأوضاع نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية ساهم في عرقلة عملية تزويد الأسواق التونسية نظرا لارتباط الدولة بتوريد مدخلات الإنتاجوينتظم المؤتمر الدولي "أيام صاحبات الأعمال بتونس والكوميسا" يومي 29 و30 سبتمبر 2022 في تونس حول موضوع "تنمية المبادلات التجارية للمؤسسات التي تديرها نساء في اطار السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا " الكوميسا".كما سيتم، في اطار هذا المؤتمر، الذي ينتظم ببادرة من الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومركز النهوض بالصادرات، عقد لقاءات ثنائية بين النساء صاحبات الأعمال التونسيات والإفريقياتويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن "الكوميسا" ، وصانعو القرار في تونس وشخصيات نسائية افريقية من عالم الأعمال ، بالإضافة إلى أكثر من 100 امرأة قيادية من الشركات التونسية.ووقعت تونس اتفاقية عضوية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقا "الكوميسا" في جويلية 2018. ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ على المستوى القانوني في جوان 2019 في حين أصبحت منطقة التبادل الحر متاحة للمنتجات التونسية منذ جانفي 2020. علما وان السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا تاسست سنة 1994