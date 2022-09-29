خطية مالية ضدّ إذاعة "صبرة آف آم" وإيقاف نهائي لأحد برامجها

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة "صبرة أف.أم" قدرها ثلاثون ألف دينار مع الإيقاف النهائي لبرنامجها "ليبر أونتان" (Libre Antenne).





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وأفادت "الهايكا"، في بلاغ اليوم الخميس، بأنها اتخذت هذا القرار "لما تم تسجيله من خروقات تتعلق خاصة بعدم احترام مبادئ التوازن والنزاهة وتوظيف الإذاعة لخدمة أغراض شخصية، إضافة إلى اعتبار الإذاعة في حالة عود بالنظر لتكرر ارتكاب الخرق نقسه".كما ينص القرار، الذي اتخذه مجلس "الهايكا" في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر الحالي، على عدم إعادة بث حلقة 22 أوت 2022 من البرنامج وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال، وفق ذات المصدر.