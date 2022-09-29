النادي البنزرتي - رفع عقوبة المنع من الانتداب

اعلن النادي البنزرتي اليوم الخميس انه تم رفع عقوبة المنع من الانتداب رسميا ونهائيا وذلك بعد تسوية ملف اللاعب الجزائري جمال الدين شتال.

وكان نادي عاصمة الجلاء نجح قبل ذلك في تسوية ملف اللاعب القطري سعود فرحان العنزي.







ويذكر ان النادي البنزرتي سيكون معفى خلال الجولة الافتتاحية للمجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وسيستهل الموسم الجديد بالتحول الى تطاوين لملاقاة الاتحاد المحلي في الجولة الثانية.



