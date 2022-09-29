تونس سجلت تراجعا لانتاج الحليب بنسبة 20ر1 بالمائة متبوعا بتقلص للكميات المجمعة مع موفي اوت 2022

كشفت المرصد الوطني للفلاحة أن إنتاج الحليب في تونس تراجع ، مع موفي اوت 2022 بنسبة 20ر1 بالمائة في حين تقلص التجميع بنسبة 9ر4 بالمائة مما يشكل علامة حمراء ضمن لوحة قيادة القطاع الفلاحي لسنة 2022 .





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وأضاف المرصد في لوحة قيادة اصدرها يوم 29 سبتمبر 2022 ان انتاج اللحوم الحمراء بلغ مع موفي اوت 2022، قرابة 13ر7 الاف طن في حين ارتفع انتاج اللحوم البيضاء بنسبة 6ر2 بالمائة مع موفى اوت 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.وبين المرصد ان انتاج البيض في تونس تراجع ، في المقابل، بنسبة 2ر1 بالمائة مع موفي اوت 2022 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من 2021 في حين ستسجل صابة التمور تراجعا بنسبة 6ر7 بالمائة خلال موسم 2022-2023 مقارنة بالموسم 2021-2022 .وتتوفر في تونس حاليا 77 الف طن من البطاطا الموسمية في على شكل مخزون الى جانب زراعة 9900 هكتارمن البطاطا خلال موسم 2021-2022 .وبرمجت تونس زراعة 8000 هكتار من البطاطا آخر فصلية وقد وصلت المساحات المزروعة الى حدود يوم 15 جويلية 2022 قرابة الفي هكتار.