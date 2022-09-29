رئيسة الحكومة تلتقي سفير اليابان بتونس

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، سفير اليابان بتونس شينسوكي شينزو Shinsuke SHIMZU .

ووفق بلاغ للقصبة , مثّل اللّقاء مناسبة لمتابعة مخرجات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8 واستعراض مشاريع التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزها في مجالات جديدة.



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وعبّرت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على أهميّة متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الواردة في البيان الختامي لندوة طوكيو الدولية الثامنة للتنمية في إفريقيا وترجمتها لخطوات عمليّة بالتعاون مع الجانب الياباني، كما أكدت على حرص الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التعاون الثنائي وسعيها لمزيد استقطاب الاستثمارات اليابانية بتونس وخصوصا في مجال صنع وتركيب السيارات الكهربائية.واستعرضت رئيسة الحكومة آخر مستجدات ملف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وطلبت دعم شركاء تونس في الفترة المقبلة من المفاوضات وبالخصوص من الجانب الياباني الذي سيتولى رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى خلال الفترة المقبلة.من جانبه، أكّد السفير الياباني على استعداد بلاده لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر إلى جديّة برنامج الإصلاحات الذي تمّ إعداده وإلى التوصّل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والذي من شأنه تعزيز فرص نجاح الحكومة في إبرام اتفاق مع الصندوق حول برنامج إصلاحات في أفضل الآجال.وفي ختام اللقاء عبّر السفير الياباني عن امتنانه لما لقيه من رعاية واهتمام من السلطات التونسية خلال مدة عمله ببلادنا مما مكّنه من أداء مهامه في أفضل الظروف.