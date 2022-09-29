البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية مستعد لمرافقة تونس لتنفيذ خطط انتاج الهيدروجين الاخضر

أعرب ممثلو مجلس ادارة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية عن استعداد البنك مرافقة تونس في مختلف مراحل الاستراتيجية الوطنية لانتاج الهيدروجين الأخضر وجهودها للتخفيض من انبعاث الكربون .





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واكدوا ، خلال جلسة عمل ترأستها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، امس الاربعاء بحضور مديرة مكتب - تونس نوديرا مانسيروفا، دعم البنك لبرامج تونس في مجابهة تغيرات المناخ مما يساعد على تحقيق نمو إقتصادي مستدام يراعي المكاسب الاجتماعية.وقدمت القنجي، خلال الجلسة، اهم ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الذي أقرته الحكومة إلى جانب التوجهات العريضة لقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والتحديات الكبرى لهذه القطاعات في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.واستعرضت أولويات الوزارة وبرامجها المستقبلية للتجاوب مع الظرف الإقتصادي في ظل الرؤية الإستراتيجية لقطاع الصناعة في افق سنة 2035 التي تستهدف دعم التنمية البشرية والتركيز على الإقتصاد الأخضر ودفع الإستثمار والمبادرة الخاصة والإدماج الإجتماعي.وثمنت مساهمات البنك خلال العشرية الأخيرة في دعم عديد البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية الى جانب المساندة المالية والفنية في مجال الطاقة و الطاقات المتجددة.وكان البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية، توقع في آخر تقرير له نمو اقتصاد تونس بنسبة 9ر2 بالمائة سنة 2023 شرط تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحسن الاوضاع العالمية.وأطلقت تونس يوم 28 جوان 2022 مشروع " الهيدروجين الاخضر في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الخالي من الكربون" وذلك خلال ورشة نظمتها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.واستثمر البنك الاوروبي لاعادةة الاعمار والتنمية، منذ عملياته في تونس في عام 2012 ، أكثر من 7ر1 مليار يورو في 60 مشروعا موزعة على جميع أنحاء البلاد ، في كل من القطاعين الخاص والعام ، وقدم المشورة التجارية لأكثر من 1600 شركة تونسية.