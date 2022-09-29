اليوم الثقافي "زيتونة وكتاب" تحت ظلال أقدم شجرة في تونس "زيتونة الشرف" في الهوارية

تحت الظلال الوارفة لأقدم شجرة زيتون في تونس وإفريقيا "زيتونة الشرف" بالهوارية التي يفوق عمرها 2500 عام والتي يعود تاريخها إلى العصر البونيقي، اختارت جمعية "تازامورت" التي يرأسها الأستاذ الجامعي عماد بن صالح تنظيم يوم ثقافي بعنوان "زيتونة وكتاب" وذلك يوم السبت 1 أكتوبر 2022.





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ويتضمّن هذا اليوم الثقافي الذي يحتفي بالشجرة المباركة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين فنون الشعر والكتابة والفن التشكيلي والموسيقى. وتُستهلّ البرمجة بورشات في مجال الكتابة الإبداعية (تأطير الشاعر مراد الثابتي) والفنون التشكيلية (تأطير الفنانة ألفة جمعة) والتصوير الفوتوغرافي (تأطير المصور صفوان التليلي).وسيحظى مواكبو هذا اليوم الثقافي المميّز بمشاهدة معرض جماعي للفنون التشكيلية حول شجرة الزيتون، إلى جانب الاستماع إلى وصلات موسيقية من التراث الموسيقي التونسي من أداء الفنان حاتم اللجمي. ويُلقي الأستاذ عماد بن صالح بالمناسبة محاضرة بعنوان "الزيتونة حاملة للذاكرة الجماعية، تليها محاضرة ثانية حول "زيتونة الشرف تراث وطني في حاجة إلى العناية والتثمين" وتقدّمها الأستاذة إشراق بن إسحاق. وتتخلّل هاتيْن المحاضرتيْن تلاوة قصائد شعرية بالفرنسية للشاعرة هند عبد الكافي و قصائد شعرية بالعربية للشاعر مراد الثابتيوتنتظم حلقة حوار مع الضيوف يتخللها تقديم منشورات جمعية "تازامورت" المتمثلة في الكتاب الجماعي ''الزيتونة في الفكر والثقافة''. ويسدل الستار على هذا اليوم الثقافي بعرض تقرير عن عمل الورشات وذلك بقراءة وعرض النصوص والصور المتوجة وتسليم جوائز للفائزين.وتعتبر الزيتونة في التراث شجرة مباركة لها حضورها في الذاكرة الجماعية للتونسيين ولشعوب المتوسط. وأسست بحضورها في ذهنية الناس جدوى لتفعيل الحياة ومفارقاتها العجيبة لوصف الشجرة وميزاتها المادية والمعنوية وأثرت بذلك على الذاكرة فصارت قيمة ثابتة تتمحور حولها عدة أعمال فنية وأصبحت مبحثا في الاثنيات والأجناس البشرية والفنية والأدبية وكانت ملاذا آمنا للشعراء وللفنانين الذين ساهموا بقسط كبير في وصفها وجعلها أنشودة الحياة والأرض تستمد جلالها من الطبيعة وتعود بالمنافع على الإنسان.