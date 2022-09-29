قرعة كاس افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات - المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية

وضعت عملية القرعة الخاصة بالنسخة الخامسة والعشرين لكاس افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات المقررة بالسنغال من 9 الى 19 نوفمبر القادم المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب الكونغو وغينيا والمغرب ومصر.







وضمت المجموعة الاولى انغولا حاملة اللقب والكونغو الديمقراطية والراس الاخضر والجزائر فيما تالفت المجموعة الثالثة من الكاميرون والسنغال المستضيفة ومدغشقر وكوت ديفوار.



وكان المنتخب التونسي تحصل خلال الدورة الماضية التي اقيمت سنة 2021 بالكاميرون على المركز الثالث.



