طواف الصيدلية المركزية: الكندي بول بلان باك يفوز بالمرحلة الاولى بين العاصمة و مدينة الكاف


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 20:42 قراءة: 0 د, 34 ث
      
فاز الكندي بول بلان باك مساء اليوم الاربعاء بالمرحلة الاولى بين العاصمة و مدينة الكاف لطواف الصيدلية المركزية التونسية للدراجات و الذي انطلق اليوم و يتواصل الى غاية 1 اكتوبر القادم.


وقطع الدراج الكندي المسافة بين العاصمة و الكاف و المقدرة ب150 كلم في 4 ساعات و 19 دق و 6 ثوان فيما حل التونسي اسامة كبير في المركز الثاني قاطعا المسافة في 4 ساعات و 21 دق و جاء الجزائري امين محمد مهدي في المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 4 ساعات و 21 دق و 15 ثانية.
وشارك في هذه المرحلة الاولى 45 متسابقا
وتتواصل غدا الخميس منافسات طواف الصيدلية المركزية باجراء المرحلة الثانية والفاصلة بين مدينتي الكاف و القصرين على حوالي 130 كلم.
..
...





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253838



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 28 سبتمبر 2022 | 2 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:09 15:33 12:17 06:12 04:46
Babnet
21°
 Babnet26° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2030°-2028°-2227°-2227°-21
  • Avoirs en devises
    23913,8

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,19534 DT        1$ =3,30180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   921,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   