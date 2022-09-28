طواف الصيدلية المركزية: الكندي بول بلان باك يفوز بالمرحلة الاولى بين العاصمة و مدينة الكاف

فاز الكندي بول بلان باك مساء اليوم الاربعاء بالمرحلة الاولى بين العاصمة و مدينة الكاف لطواف الصيدلية المركزية التونسية للدراجات و الذي انطلق اليوم و يتواصل الى غاية 1 اكتوبر القادم.





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وقطع الدراج الكندي المسافة بين العاصمة و الكاف و المقدرة ب150 كلم في 4 ساعات و 19 دق و 6 ثوان فيما حل التونسي اسامة كبير في المركز الثاني قاطعا المسافة في 4 ساعات و 21 دق و جاء الجزائري امين محمد مهدي في المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 4 ساعات و 21 دق و 15 ثانية.وشارك في هذه المرحلة الاولى 45 متسابقاوتتواصل غدا الخميس منافسات طواف الصيدلية المركزية باجراء المرحلة الثانية والفاصلة بين مدينتي الكاف و القصرين على حوالي 130 كلم.