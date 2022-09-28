الشركة الوطنية للسكك الحديدية: سرقة الكوابل النحاسية لموقع التقاطع بالطريق الجهوية 819 الرابطة بين القلعة الصغرى وسوسة


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 19:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تعرض موقع التقاطع التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والموجود بالطريق الجهوية 819 الرابطة بين القلعة الصغرى وسوسة، في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 27 والأربعاء 28 سبتمبر 2022، إلى قطع كل الكوابل النحاسية وسرقتها


كما تم وفق بلاغ للشركة ، سرقة البطاريات المشغلة للحواجز الآلية التي تم تكسيرها بالكامل. سرقة الكوابل النحاسية لموقع التقاطع
ونظرا لتكرّر أعمال النهب والتخريب لمختلف تجهيزاتها، أدانت الشركة في بلاغها، هذه الأعمال الاجرامية وما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ونبهت لخطورتها وتأثيرها المباشر على سلامة سير القطارات ومستعملي الطّريق فضلا عن التكلفة المادّية الباهضة والخسائر المترتّبة عنها واﻵجال الكبيرة للإصلاح، علما وأن الشركة بصدد متابعة هذا الموضوع مع السّلط اﻷمنية.

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ودعت الشركة الجميع إلى المحافظة على المعدّات والتجهيزات باعتبارها ممتلكات عامة ومكسبا وطنيا وخذرت من نتائج أعمال السّرقة والنّهب والتخريب وذكرت بضرورة احترام العلامات المرورية بجميع أنواعها قبل اجتياز التقاطعات.

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