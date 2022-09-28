بنزرت: إفتتاح مكتب الآلية الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين العائدين من الخارج "تونسنا"

افتتح، اليوم الأربعاء، بولاية بنزرت، مكتب الآلية الوطنية للإدماج الإقتصادي والاجتماعي للتونسيين العائدين من الخارج "تونسنا"، المموّل من الإتحاد الأوروبي وهولندا، ويشرف على تنفيذه ديوان التونسيين بالخارج، والهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.





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وأوضح المدير العام للديوان، محمد المنصوري، في كلمة ألقاها بالمناسبة، خصائص مشروع "تونسنا" كمقاربة جديدة لحوكمة مجال الهجرة، ودوره في إدماج العائدين من الخارج في محيطهم اجتماعيا واقتصاديا، وتفعيل دورهم في إحداث مواطن شغل لبقية الباحثين عن عمل.وأضاف أن مكتب "تونسنا" ببنزرت يعتبر المكتب التاسع في سلسلة المكاتب المحدثة عقب المكاتب التي تم افتتاحها بكل من ولايات تونس الكبرى، ومدنين، وصفاقس، والقيروان، وقفصة، والكاف والمنستير، والمهدية.ومن جانبها، أعربت ممثلة سفارة هولندا بتونس، صوفي فولمير، عن سعادتها بدعم بلادها لمشروع إدماج العائدين من المهجر لفوائده الاجتماعية والاقتصادية، مثمنة جهود مختلف الأطراف المشاركة فيه على المستويين الحكومي والمؤسساتي، آملة أن يتم توظيف مهارات العائدين من المهجر من أجل دعم وإثراء جهاتهم التي يعودون إليها.بدورها، أشارت المديرة العامة للديوان الفرنسي للهجرة والادماج بتونس، صوفي كابيسام، الى ان افتتاح مكتب بنزرت لبرنامج "تونسنا" سيساهم في دعم العائدين من الخارج وتوفير أوفر الحظوظ والفرص لاندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وفق تقديرها.ونوّهت بجهود المساهمين في هذا المشروع من حكومة تونسية وشركاء أوروبيين وسفارة هولندا بتونس، وبالعمل اليومي للمؤسسات التونسية لدعمه وتطويره، باعتباره ثمرة 5 سنوات من العمل المشترك، وفق تعبيرها، مؤكدة دعم بلادها لمشروع "تونسنا " دون تحفظ، باعتبار أهميته على المستويين الاقتصادي والإنساني في مرافقة العائدين من فرنسا.يشار إلى انه تم بالمناسبة تسليم تسليم 4 عقود مشاريع لفائدة 4 منتفعين من البرنامج الالية الوطنية لإعادة إدماج التونسيين العائدين "تونسنا" الذي يتضمن بعد تجربة مهجرية مكتملة إعادة الإدماج الإجتماعي والمرافقة للاستفادة من الخدمات الإجتماعیة والصحیة، وتعزیز القدرة على الإندماج في سوق الشغل بالتعاون مع الوكالة الوطنیة للتّشغیل والعمل المستقل بإحداث مشروع ومرافقته لمدة 12 شھرا.