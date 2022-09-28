أكثر من 6 ملايين و385 ألف شخص يستكملون التلقيح ضد كورونا إلى غاية 26 سبتمبر الجاري (وزارة الصحة)


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 17:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا منذ إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى غاية يوم 26 سبتمبر الجاري، 6 ملايين و385 ألفا و223 شخصا، حسب البلاغ الدوري لوزارة الصحة حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.


ووصل عد الملقحين بالجرعة الثالثة خلال نفس الفترة، 1 مليون و245 ألفا و676 شخصا، فيما لم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الرابعة 68 ألفا و844 شخصا.

ويشار الى أن وزارة الصحة سجلت خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 سبتمبر الجاري، 5 حالات وفاة مصرح بها جراء الاصابة بكورونا بالإضافة إلى 341 حالة إصابة جديدة.

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