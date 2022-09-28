سليانة: متساكنو منطقة "سيدي خليف" ببوعرادة في عزلة وحرمان ومن شان تهيئة مسلك بطول 10 كيلومترات تهوين قساوة الحياة عليهم

تحرير أميمة العرفاوي - ليس ببعيد عن معتمدية بوعرادة وعلى مسافة قرابة 10 كيلومترات، تقع منطقة "سيدي خليف" التابعة لعمادة أحواز بوعرادة المتاخمة لجبل الريحانذ، هي منطقة فلاحية بولاية سليانة، أقترن اسمها باسم ولي صالح، وهي تضم مايقارب 50 عائلة تنعدم فيها أبسط المرافق الأساسية.





.. ...

بنيتها التحتية شبه منعدمة، لم يتم التدخل لصيانتها أو تهيئتها منذ الاستقلال، حتى قطرات الماء التي كانت بالأمس بالكاد تصل الأهالي، انقطعت اليوم عن اغلبهم، بسبب تدنى المنسوب المائي بالعيون غير المهيئة والبعيدة عن المنطقةمنطقة "سيدي خليف" اضحت شبه مقفرة بعد ان هجرها عدد هام من متساكنيها وتركوا أراضيهم الفلاحية و قوت أبنائهم بسبب صعوبة العيش بتضاريسها الوعرة، فالمنطقة باتت في وضع الجمود طيلة سنوات متتالية باستثناء ربطها بالتيار الكهربائي بعد الاستقلال، فلم تشفع المكاتيب التي وصلت للمسؤولين ولا الثورة التي كثيرا ما علقوا عليها أمالهم لتغيير واقعهم، مشهد تعجز الكلمات عن وصفه وتعجز حتى الصورة عن تبيلغ حجم المعاناةتلاميذ يضطرون يوميا إلى قطع كيلومترات ذهابا وإيابا إلى المدرسة الابتدائية ببيجقة وسط الأحوال شتاء، والأتربة والغبار صيفا، ومرضى يضصطرون للتوجه الى المستشفى المحلي ببوعرادة لافتقار منطقة "سيدي خليف" لمركز صحة أساسيةلم يشفع لها شغف وحب أبنائها الكبير للفلاحة في جلب انتباه المسؤولين لها والأخذ بيد شبابها للمبادرة ببعث المشاريع فيها وتوفير المقومات الأساسية لتحويلها إلى قطب فلاحي واعد، اليوم، وبعد مرور سنوات على انتظاراتهم التي كثيرا ماحظيت بزيارات ووعود المشاركين في الحملات الانتخابية، لم ينجز شيء من مسلك طوله 10 كيلومترات من شانه ان يخفف عنهم صعوبة الحياة ويفك عزلتهمعدد هام من متساكني المنطقة الريفية تفاجؤوا في البداية ورفضوا الإدلاء بأي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء فور سماعهم بوجود من يرغب في إجراء تحقيق صحفي لنقل مشاغلهمبمرارة، تحدث أحد متساكني المنطقة أحمد الشريف لصحفية "وات" بالجهة عن عزلتهم، قائلا ان الدواب والدراجات النارية تحل محل وسائل النقل لتؤمّن تنقّلاتهم اليومية أمام عزوف أصحاب سيارات الأجرة "نقل ريفي" عن إيصالهم، سرد احمد الشريف بلوعة، وجع والام والده الذي ظل في المنزل طيلة 3 أيام دون تلقي علاج لكسر على مستوى يده.قال متحدثا عن التهميش والحرمان الذي يعيشه الاهالي "منذ زمن الاستعمار وثورة 2011 لم ننعم بمسلك فلاحي جيد يسهل تنقلاتنا اليومية للمناطق المجاورة لقضاء مستلزماتنا"، مطالبا السلط المعنية بضرورة تهيئة مسلك "سيدي خليف" ببوعرادة، لإعادة توطين سكان المنطقة وتشجيعهم على جلب المستثمرين واستقطاب أكبر عدد من اليد العاملةبكل حسرة، تحدث الشاب الثلاثيني عز الدين السعداوي لصحفية "وات" عن معاناته منذ أكثر من 12 سنة قائلا "نحن لم نطالب الدولة بتوفير مواطن شغل أو بمساعدات اجتماعية بل طالبنا بطريق يسهل التنقل للعمل وتوفير القوت"وبين أنه التجأ سابقا لحمل زوجته على ظهره حين اقترب موعد ولادتها خاصة أن السيارة الناقلة لاتستطيع السير في الوحل، وانه يضطر لحمل لأبنائه الثلاثة وإيصالهم إلى المؤسسة التربوية لاستحالة التنقل خلال تساقط الأمطار، واكد أن المنطقة "منسية" منذ سنين متتالية، ولا يلتفت اليها البعض سوى خلال فترة الحملات الانتخابيةوذكر صاحب سيارة نقل ريفي، عادل الوسلاتي ل"وات" أن تهرؤ مسلكي "سيدي خليفة" و"أولاد عرفة" ألحقا أضرارا جسيمة بسياراتهم، مما أجبرهم على العزوف عن نقل المسافرين، لافتا الى أن مصالح بلدية بوعرادة قامت بعدد من التدخلات بمسلك أولاد عرفة لصيانته لكن دون جدوىمن جهتها، أفادت ممثلة جمعية "متطوعون" ببوعرادة أحلام الجلاصي "وات" بأن منطقة" سيدي خليف" تصبح معزولة تماما خاصة في فصل الشتاء فيتغيب الأطفال عن مدارسهم، مضيفة أن الاشكالية متواصلة منذ سنوات متتالية دون التفاف من السلط المعنيةمن جهتها، أوضحت كاهية مدير الجسور والطرقات بالادارة الجهوية للتجهيز بسليانة منية الضيفي في تصريح ل"وات" أن مسلك "سيدي خليف" بمعتمدية بوعرادة يندرج ضمن "برنامج 4500" الخاص بوزارة التجيهز والاسكان، وهو مصنف، حسب الاهمية والحاجة، في الدفعة الثالثة (الدفعة الاخيرة)، واشارت الى انه من المنتظر برمجته في انتظار الدراسات.ويبقى التسريع في تعبيد المسلك الفلاحي "سيد خليف" مطلبا ملحا لمتساكني المنطقة التى تشكو من عدم توفر ابسط مقومات الحياة الكريمة وتشكو من نقائص جمة خاصة مع قساوة التضاريس، بما من شانه ان يساعدهم على تطوير القطاع الفلاحي المتنوع بالمنطقة.