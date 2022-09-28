منوبة: القبض على شخصين في طبربة بحوزتهما أكثر من 100 كلغ نحاس مسروق من شبكات الاتصال والكهرباء

ضبطت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بطبربة من ولاية منّوبة، أمس الثلاثاء، شخصين متلبسين وبحوزتهما أكثر من 100 كلغ من كوابل النحاس على متن شاحنة خفيفة على مستوى مقبرة سيدي غرس الله بطبربة، يرجح أنها تابعة لشركات الاتصالات أو الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وفق ما كشفه مصدر أمني لـ"وات".

يأتي ذلك بعد موجة سرقات متواصلة بكامل معتمديات الجهة استهدفت شبكة الاتصالات والكهرباء، وتجنّدت على إثرها مختلف الوحدات الامنية، حيث تم تتبع نشاط شخصين من اصيلي برج العامري والتمكّن من ضبطهما بالمحجوز في طبربة.





وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت مساء امس الثلاثاء، بالاحتفاظ به بالمتهمين الاثنين على ذمة التحقيق من أجل تكوين وفاق قصد الاستيلاء على الملك العمومي، فضلا عن حجز كمية النحاس والسيارة، فيما تتواصل التحريات لكشف مزيد الاطراف المتورطة في هذه القضية.

وأشار نفس المصدر الى أنه تمّ استدعاء الممثلين القانونيين للشركتين المذكورتين لمعاينة المحجوز والتعّرف عليه، مؤكدا على مواصلة تكثيف الجهود الامنية للتصدي لهذه السرقات التي أضرّت بالمال العام.



