اختتام أشغال الدورة 35 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية

إختتم وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الاربعاء، أشغال الدورة 35 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية المنعقدة بمدينة شتوتغارت الألمانية، وذلك بحضور مساعدة وزير الدّفاع الأمريكي المكلّفة بالشّؤون الأمنية الدوّلية Celest Wallender، والجنرال كيرك سميث مساعد قائد القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا، والمكلّفة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.





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وعبّر الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي دارت فيها أعمال اللجنة، والتي مثّلت مناسبة لاستشراف مجالات جديدة للتعاون العسكري بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن انعقاد هذه اللجنة بصفة دورية دليل على حرص الجانبين على مزيد دعم الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.وأشاد، في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس، والذي تجسم خاصة في حجم المساعدات العسكرية وبرامج التعاون في مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات.من جانبها، أعربت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، عن ارتياحها لنجاح هذه الدورة، مثنية على المجهودات التي تبذلها تونس في مكافحة الإرهاب، ومؤكّدة في هذا السياق، أن دعم تونس والتنسيق معها كشريك أساسي في إفريقيا سيتواصل في هذا المجال.يذكر أنّ أشغال هذه الدّورة إحتضنتها قيادة القوات العسكريّة الأمريكيّة بإفريقيا بمدينة شتوتغارت الألمانيّة يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.